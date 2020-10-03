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Aktüel Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheliye daha adli kontrol
Aktüel

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheliye daha adli kontrol

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:03:01 -
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheliye daha adli kontrol

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü daha adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına 9 şüpheliden 6'sı daha emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'sinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 29 Ekim'de Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 şüpheli daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin bulunması için de soruşturma devam ediyor.


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