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Aktüel Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:34:23 -
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Urhal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Ömer Urhal, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs Yasaklarında Polislerin İlk İftarı" ve Julien Mattia'nın "Fransız Polisinin Göstericilere Gazlı Müdahalesi" fotoğraflarını seçti.

"Yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın Yeni Öğrencisi "Fındık", Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen Yavru Carettalarla" ve İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal" fotoğraflarına oy veren Urhal, "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" ve Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karelerine oy verdi.

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