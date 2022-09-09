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Ekonomi Samsun Çarşamba Havalimanını 8 ayda 841 bin 427 yolcu kullandı
Ekonomi

Samsun Çarşamba Havalimanını 8 ayda 841 bin 427 yolcu kullandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yılın 8 ayında Samsun Çarşamba Havalimanında 841 bin 427 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 13:58:00 -
Samsun Çarşamba Havalimanını 8 ayda 841 bin 427 yolcu kullandı

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanında Ağustos 2022 yolcu trafiğinin, iç hatta 96 bin 177, dış hatta 32 bin 296 olmak üzere toplamda 128 bin 473 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Aynı ayda havalimanından iç hatlarda 973, dış hatlarda ise 219 uçağın iniş kalkış yaptığını belirten Dağlı, "Toplamda 1192 uçuş gerçekleşmiş, yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise toplamda 1679 ton olmuştur. Ocak-ağustos döneminde ise toplam yolcu trafiği 841 bin 427, uçak trafiği 9 bin 634, yük trafiği ise 9 bin192 ton olarak gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

 

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