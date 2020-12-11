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Aktüel Samsun Büyükşehir Belediyesi "şehit yakınına mezar yeri satıldı" iddiasına açıklama getirdi
Aktüel

Samsun Büyükşehir Belediyesi "şehit yakınına mezar yeri satıldı" iddiasına açıklama getirdi

"Şehit anne ve babası için geçerli olan 'ücretsiz mezar yeri meclis kararının' Derecik Mezarlığı için geçerli olduğu, Mezarlıklar Müdürlüğü personeli tarafından aileye iletilmiştir. Aile yetkilileri bu husustan haberdar olduklarını ifade etmiş, ücret mukabilinde Asri Mezarlık'tan şehidimizin anne ve babası için mezar yeri satın almıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:13:57 -
Samsun Büyükşehir Belediyesi "şehit yakınına mezar yeri satıldı" iddiasına açıklama getirdi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinden, "Şehit yakınına 20 bin liraya mezar yeri satıldı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit ailelerine mezar yerinin ücretsiz olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Nisan 1992 tarihinde şehit olan İlhan Hamlı'nın ailesi, şehidimizin vefat eden babası için Asri Mezarlığı'ndan yer talep etmiştir. Şehit anne ve babası için geçerli olan 'ücretsiz mezar yeri meclis kararının' Derecik Mezarlığı için geçerli olduğu, Mezarlıklar Müdürlüğü personeli tarafından aileye iletilmiştir. Aile yetkilileri bu husustan haberdar olduklarını ifade etmiş, ücret mukabilinde Asri Mezarlık'tan şehidimizin anne ve babası için mezar yeri satın almıştır."

Bu konudaki meclis kararının bütün partilerin oy birliği ile alındığı ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Büyükşehir Belediyemizin 2001 yılında yayınlanan Mezarlıklar Yönetmenliğinde 'Asker, gazi, polis ve kamu personellerinden görevi başında öldürülenlerin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilir' ifadesine yer verilmiştir. 11 Mayıs 2007 tarihinde tüm partilerin oy birliği ile alınan meclis kararıyla gazi eşleri de ücretsiz defin kapsamına dahil edilmiştir. 14 Şubat 2018 tarihindeki Büyükşehir Belediyesi Meclisinde de gazi ve eşinin vefatı halinde Derecik Mezarlığı'ndan ücretsiz mezar yeri verileceği karar altına alınmıştır. 18 Haziran 2018 tarihli meclis toplantısında ise yine tüm partilerin oy birliği ile bu karar genişletilmek sureti ile şehitlerin anne veya babasının da vefatı halinde Derecik Mezarlığı'nda definin ücretsiz yapılacağına karar verilmiştir. Meclis kararlarından da anlaşıldığı üzere bu uygulama, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yetkisi ve tasarrufu dışındadır. Bu, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin değil, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıdır. Ancak bu durum kamuoyuna farklı yansıtılmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şu ifadeleri kullandı:

"Derecik Mezarlığı'nın ücretsiz olduğunun herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, "Buna rağmen konuyu çarpıtmak suretiyle haber yapmak, aziz şehitlerimizin ailelerini, eli öpülesi anne ve babalarını da kendi emellerine alet etme ve bu şekilde algı oluşturma gayretinden başka bir şey değildir. Aynı zamanda kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin hatırasına da saygısızlıktır. Bu durum, kişisel ihtirasları için her değeri kullanabilen çevrelerin, geldiği son noktanın göstergesidir. Bu tür emeller peşinde koşanları şiddetle kınıyor, kendileri ve kurumları hakkında yasal işlem başlattığımızın bilinmesini istiyorum."

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