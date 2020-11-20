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Aktüel Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama:
Aktüel

Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama:

"Köpeğin yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen kan kaybı neticesinde kritikleşen durumunun iyiye gittiği öğrenilmiştir. Baromuz adına bu yasa dışı müdahaleyi gerçekleştirenleri ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:12:26 -
Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama:

SAMSUN (AA) - Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonunca, Havza ilçesinde iki bacağı kesilmiş halde bulunan köpeğin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön iki bacağı kesilmiş halde bulunan köpekle alakalı olayı öğrenmenin derin üzüntüsü ve şaşkınlığı içinde oldukları belirtildi.

Komisyonun hem kamuoyundaki bilgi kirliliğini önlemek hem de hayvan hakları konusunda farkındalık yaratılabilmesi için basın açıklaması yapılması zorunluluğunun doğduğu aktarılan açıklamada, "Bahsi geçen köpeğin bakımının baromuza kayıtlı bir meslektaşımızın ailesinin üstlendiği, köpek kaybolduktan 3 gün sonra aile tarafından ayakları kırık şekilde bulunduğu, akabinde belediyeye haber verildiği, belediyeden ekiplerince sahipli hayvan bakımının yapılmadığına dair yanıt aldıkları, bu nedenle ailenin hayvan bakımı yapan bir tanıdıklarının tedavi amaçlı anestezi uygulayarak köpeğin ayaklarının kesildiği tarafımıza meslektaşımızca iletilmiştir." ifadesine yer verildi.

Köpeğin tüm hak ve yetkilerinin HAYTAP'a devredildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köpeğin tedavisine uzman veteriner hekim Mustafa Kanat tarafından devam edilmektedir. Kendisinden alınan bilgiler ışığında, ilk müdahalesi taraflarınca yapılan köpeğin yanlış müdahale sonucu meydana gelen kan kaybı neticesinde kritikleşen durumunun iyiye gittiği öğrenilmiştir. Baromuz adına bu yasa dışı müdahaleyi gerçekleştirenleri ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen köpeğin özelinde tüm hayvanlara yapılan kötü muamele, şiddet, işkence, istismar ve cinayetler birer insanlık suçudur. Bu suçların failleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Gerçek adalet, insan ve hayvan ayırt etmez."


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