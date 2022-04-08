Şampuana 1 kaşık ekleyin! Saç dökülmesi yüzde 50 azalsın

Şampuana eklenen doğru yağlar saç dökülmesini yüzde 50 azaltıyor. Tek yapmanız gereken önce sülfat ve paraben içermeyen doğal bir şampuan ve ardından bir yağ almak.

Şampuana 1 kaşık ekleyin

Saçlarınız geçen yazın yıpranmışlığını ya da kıştan kalan güçsüzlüğü taşıyorsa doğru şampuan ve saç bakım yağı seçmek önemli. Şampuanınıza 1 kaşık zeytinyağı, jojoba, avokado, çam terebentin, tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı ya da sandal ağacı yağlarından birini eklediğinizde zamanla saç dökülmesinin azaldığını fark edeceksiniz. Özellikle saçı kalın ve ağır olanlar Şampuanına Hindistan cevizi yağını kullanabilir. Herhangi bir cilt hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışarak denemelidir.