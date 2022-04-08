  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şampuana 1 kaşık ekleyin! Saç dökülmesi yüzde 50 azalsın
Aktüel

Şampuana 1 kaşık ekleyin! Saç dökülmesi yüzde 50 azalsın

Saç dökülmesi ve güçsüz saçlar için şampuan seçimi önemli. Sülfat ve paraben içermeyen doğal bir şampuana ekleyeceğiniz bir kaşık yağ saç dökülmesini önlüyor. Peki, şampuana hangi yağlar eklenebilir?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:41:00 -
Şampuana 1 kaşık ekleyin! Saç dökülmesi yüzde 50 azalsın

Şampuana eklenen doğru yağlar saç dökülmesini yüzde 50 azaltıyor. Tek yapmanız gereken önce sülfat ve paraben içermeyen doğal bir şampuan ve ardından bir yağ almak.

Şampuana 1 kaşık ekleyin

Saçlarınız geçen yazın yıpranmışlığını ya da kıştan kalan güçsüzlüğü taşıyorsa doğru şampuan ve saç bakım yağı seçmek önemli. Şampuanınıza 1 kaşık zeytinyağı, jojoba, avokado, çam terebentin, tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı ya da sandal ağacı yağlarından birini eklediğinizde zamanla saç dökülmesinin azaldığını fark edeceksiniz. Özellikle saçı kalın ve ağır olanlar Şampuanına Hindistan cevizi yağını kullanabilir. Herhangi bir cilt hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışarak denemelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay