Şampiyonun bayrağı dalgalanmaya başladı! Köprüler sarı kırmızı Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Şampiyon Galatasaray'ın büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor. İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.

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