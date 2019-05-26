Şampiyonun bayrağı dalgalanmaya başladı! Köprüler sarı kırmızı
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.26 Mayıs 2019 Pazar 15:22
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Şampiyon Galatasaray'ın büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.
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