Şampiyonluk yolunda Porto'dan farklı galibiyet!

YENİAKİT.COM.TR - Porto kendi sahasında Vitoria Setubal'I 5-1'lik skorla mağlup etti. Porto'ya galibiyeti getiren golleri Marega, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Jesus Corona ve Alex Telles'den gelirken deplasman ekibinin tek golü ise 24.dakikada Joao Amaral'dan geldi. Porto bu galibiyetle 79 puanla liderliğini sürdürürken Setubal ise 29 puanla 14.sırada yer aldı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR