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Şampiyonluk yolunda Porto'dan farklı galibiyet!

Portekiz Premier Lig'in 31.haftasında Porto kendi seyirCİSİ önünde V.Setubal'ı konuk etti. Porto sahadan 5-1'lik skorla 3 puanı aldı.

24 Nisan 2018 Salı 02:28
Şampiyonluk yolunda Porto'dan farklı galibiyet!

YENİAKİT.COM.TR - Porto kendi sahasında Vitoria Setubal'I 5-1'lik skorla mağlup etti. Porto'ya galibiyeti getiren golleri Marega, Ivan Marcano, Yacine Brahimi, Jesus Corona ve Alex Telles'den gelirken deplasman ekibinin tek golü ise 24.dakikada Joao Amaral'dan geldi. Porto bu galibiyetle 79 puanla liderliğini sürdürürken Setubal ise 29 puanla 14.sırada yer aldı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 02:28
  1. Porto
  2. Vitoria Setubal
  3. Portekiz

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