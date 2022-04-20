Şampiyonluk yolunda can sıkan gelişme
Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı futbolcunun Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Adana Demirspor maçında yok
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor'un bu hafta oynayacağı Adana Demirspor maçında sahada olması beklenmiyor.