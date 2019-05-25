Şampiyonluk kutlamasında sürpriz! Fatih Terim 5 yıl daha...
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında, teknik patron Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:24
Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamalarında Başkan Mustafa Cengiz, binlerce taraftarın önünde Fatih Terim ile yeni bir anlaşma yapacaklarını duyurdu. Fatih Terim, şampiyonluk kutlamaları sırasında kendisini beş yıllığına Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Mustafa Cengiz şunları söyledi:
"Bugün burada gönüllerde atılmış bir imzayı kağıda döküyoruz. Bu 5 yıllık imza, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracak."
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