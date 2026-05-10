Şampiyonluk kutlamasında kavga çıktı! 1 kişi yaralandı
Şampiyonluk kutlamasında kavga çıktı! 1 kişi yaralandı

DHA Giriş Tarihi:

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Taksim Meydanı’nda yapılan kutlamalarda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında savrulan sandalye bir kadının başına isabet etti.

Galatasaray’ın Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda da kutlamalar yapıldı. Ancak gece saatlerinde meydandaki coşku, iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle yerini gerginliğe bıraktı.

Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından çok sayıda taraftar kutlama için Taksim Meydanı’nda toplandı. Kutlamalar sürerken iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, gece saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar kutlama yapmak için meydanda toplandı.

Kutlamalar sırasında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye, taş ve şişe fırlattığı kavgada savrulan bir sandalye kutlama yapan kadının başına isabet etti.

Yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

