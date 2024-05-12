Şampiyonluğa adım adım gidiyor! Karagümrük karşısında zorlandı ama üç puanı kaptı!
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Lider Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi VavaCars Fatih Karagümrük’ü 3-2 yenerek şampiyonluğa gittikçe yaklaştı.
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Lider Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi VavaCars Fatih Karagümrük’ü 3-2 yenerek şampiyonluğa gittikçe yaklaştı.
32. dakikada Ziyech, Mertens’in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson’un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi’ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens’e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech’in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti. 45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 56. dakikada Torreira’nın pasında topla buluşan Ziyech’in uzaktan sert vuruşu kalecinin kucağında son buldu. 58. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topu önünde bulan Rohden’in uzaktan vuruşu auta gitti. 59. dakikada Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ziyech’in şutu yan ağlarda kaldı.
69. dakikada Mendes’in pasında Can’ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.
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70. dakikada Barış Alper’in pasında Mertens akıl dolu vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2 83. dakikada ev sahibi ekip Markao’nun enfes golüyle dengeyi buldu: 2-2
90. dakikada Berkan Kutlu attığı golle maçın skorunu ortaya çıkardı: 2-3