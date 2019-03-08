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Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı

- Şampiyon milli sporcular hazırladıkları video mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı- Eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ: "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur diğer yarısını da kadınlar yetiştirir"- Güreşçi Yasemin Adar: "Kadının doğasında güçlü olmak vardır" - Judocu Dilara Lokmanhekim: "Kadınsız toplum yarınsız toplumdur"- Karateci Serap Özçelik Arapoğlu: "Kadınlarımız her zaman ayakta durmayı başarmış ve 8 Mart'ı ölümsüzleştirmişlerdir"- Modern pentatloncu İlke Özyüksel: "Kadınların topluma katkısı toplumda varoluşları senenin bir günü değil her günü saygı ve sevgiyle takdir edilmelidir"

08 Mart 2019 Cuma 11:32
Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR / ZEYNEP ERCAN - Şampiyon milli sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü video mesajlarla kutladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluklar kazanan, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden, branşlarında önemli başarılara imza atan sporcular, görüntülü mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düşüncelerini paylaştı.

Şampiyon sporcular "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için Anadolu Ajansı aracılığıyla şu mesajları verdi:

Deniz Selin Ünlüdağ (Avrupa şampiyonu eskrimci): "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol."

Yasemin Adar (Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi): "Kadından sporcu mu olur diyenler olacaktır siz onları aldırmayın çünkü kadının doğasında güçlü olmak vardır."

Yasemin Ecem Anagöz (Avrupa şampiyonu okçu): "Kadınların eğer isterlerse girdiği her yükün altından kalkabileceğini, her şeyi başarabileceğini unutmamalarını istiyorum."

Dilara Lokmanhekim (Avrupa şampiyonu judocu): "Kadın özgürdür, kadın emekçidir, kadın güçlüdür, kadın insandır, kadın annedir. Kadınsız toplum yarınsız toplumdur."

Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (Satranç Türkiye şampiyonu): "Elde edemeyeceğimiz, başarı ulaşamayacağımız hedef yok. Bu duygu ve düşüncelerime emekleriyle ve değerleriyle anlam katan kadınların gününü kutluyorum."

Serap Özçelik Arapoğlu (Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci): "Kadınlarımız her zaman ayakta durmayı başarmış ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ölümsüzleştirmişlerdir. Ben de güçlü, ayakları yere sağlam basan bir kadın olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Eylül Kibaroğlu (Avrupa şampiyonu bilardocu): "Ben gücümü bilardodan aldım. Siz de kendinize bir branş seçin."

Sinem Alpakan (milli hokeyci): "Ben kadın olarak başardım, siz de başarabilirsiniz. Kadınların daha özgürce bir dünyada spor yapabilmeleri adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kübra Dağlı (Dünya şampiyonu tekvandocu): "Ben başardım siz de başarabilirsiniz."

Şevval İlayda Tarhan (Dünya şampiyonu atıcı): "Dünyadaki tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

İlke Özyüksel (Modern pentatlonda Türkiye'yi olimpiyatlarda ilk temsil eden sporcu): "Kadınların topluma katkısı toplumda varoluşları senenin bir günü değil her günü saygı ve sevgiyle takdir edilmelidir."


- Erkek şampiyonlar


Beytullah Eroğlu (Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü): "Türk kadınının gücünü Avrupa'da ve dünyada gösterdiğiniz için size minnettarız."

Taha Akgül (Olimpiyat şampiyonu güreşçi): "Kadınlar, doğumdan hayatın sonuna kadar hayatımızın her alanında bizi biz yapan değerimiz.’’

Mete Gazoz (Avrupa şampiyonu okçu): "Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da en iyi olabilmek için her türlü fedakarlığı yapan kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun."

Batuhan Daştan (Satranç Büyükusta): "Ellerinin değdiği her yere güzellik getiren kadınlarımızın başarıları ve mutlulukları daim olsun. Her şeyin en güzeline layık olan tüm hanımefendilerimizi saygıyla selamlıyorum."


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Deniz Selin Ünlüdağ
  3. Kadınlar Günü
  4. Taha Akgül
  5. video mesaj
  6. Yasemin Adar
  7. Yasemin Ecem Anagöz

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