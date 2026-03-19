Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan takımlar belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlardan sonra Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid çeyrek finale çıktı. Salı gecesi oynanan maçlar sonrası ise Real Madrid, PSG, Sporting Lizbon ve Arsenal tur atlamıştı. Böylece çeyrek final eşleşmeleri de belli olmuş oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Devler Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

PSG (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

