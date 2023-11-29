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Spor Şampiyonlar Ligi’nde Halil Umut Meler’in kararı VAR’dan döndü
Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Halil Umut Meler’in kararı VAR’dan döndü

Yeniakit Publisher
2023-11-29 12:17:00 -
Şampiyonlar Ligi’nde Halil Umut Meler’in kararı VAR’dan döndü

Lazio ile Celtic arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Halil Umut Meler, karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Meler, uzatma dakikalarında Celtic lehine penaltı verdi ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararını iptal etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun süre 0-0 devam etti. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Ciro Immobile, 82. ve 85. dakikalarda attığı golle takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlarken takımının da son maç öncesi bir üst tura yükselmesini garantiledi.

Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler, mücadelenin 90+5. dakikasında konuk ekip lehine bir penaltı kararı verdi.

İZLEDİ, PENALTIYI İPTAL ETTİ

VAR'da görev yapan Alper Ulusoy, Meler'e pozisyonu tekrar izlemesi için monitöre davet etti. Kenara gelip pozisyonu izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

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