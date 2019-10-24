Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!24 Ekim 2019 Perşembe 00:28
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece oynanan 8 maçla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
E Grubu
Salzburg-Napoli: 2-3
Genk-Liverpool: 1-4
F Grubu
Inter-Dortmund: 2-0
Slavia Prag-Barcelona: 1-2
G Grubu
Leipzig-Zenit: 2-1
Benfica-Lyon: 2-1
H Grubu
Ajax-Chelsea: 0-1
Lille-Valencia: 1-1
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