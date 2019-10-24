Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyonlar Ligi sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece oynanan 8 maçla tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! E Grubu Salzburg-Napoli: 2-3 Genk-Liverpool: 1-4 F Grubu Inter-Dortmund: 2-0 Slavia Prag-Barcelona: 1-2 G Grubu Leipzig-Zenit: 2-1 Benfica-Lyon: 2-1 H Grubu Ajax-Chelsea: 0-1 Lille-Valencia: 1-1

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