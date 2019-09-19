Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyon Ligi’nde toplu sonuçlar UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, 18 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, 18 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve sonuçları... Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta 17-18 Eylül tarihleri arasında oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, 18 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve oluşan toplu sonuç! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Club Brugge-Galatasaray: 0-0 PSG-Real Madrid:3-0 Olympiakos-Tottenham: 2-2 Bayern Münih-Kızılyıldız:3-0 Shakhtar-Manchester City: 0-3 Dinamo Zagreb-Atalanta: 4-0 Atletico Madrid-Juventus: 2-2 Leverkusen-Lokomotiv Moskova:1-2

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