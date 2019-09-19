Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte, Şampiyon Ligi’nde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, 18 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve sonuçları...19 Eylül 2019 Perşembe 00:13
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta tamamlandı. İşte, 18 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve sonuçları...
Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta 17-18 Eylül tarihleri arasında oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, 18 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve oluşan toplu sonuç!
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!
Club Brugge-Galatasaray: 0-0
PSG-Real Madrid:3-0
Olympiakos-Tottenham: 2-2
Bayern Münih-Kızılyıldız:3-0
Shakhtar-Manchester City: 0-3
Dinamo Zagreb-Atalanta: 4-0
Atletico Madrid-Juventus: 2-2
Leverkusen-Lokomotiv Moskova:1-2
YORUM YAZ