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Spor Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ljubljana'yı deplasmanda yendi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ljubljana'yı deplasmanda yendi

Yeniakit Publisher
2023-08-09 00:27:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ljubljana'yı deplasmanda yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, konuk olduğu Ljubljana'yı 3-0'lık skorla yendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Kerem Aktürkoğlu perdeyi açtı

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.
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20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Dries Mertens'in golüyle sarı kırmızılı temsilcimiz, 2-0 öne geçti.

90+1'de Halil Dervişoğlu, takımının 3. golüne imza attı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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