THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şampiyonlar Ligi'nde faciadan dönüldü!

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde AEK - Ajax maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.

27 Kasım 2018 Salı 22:16
Şampiyonlar Ligi'nde faciadan dönüldü!

Şampiyonlar Ligi'nde Atina'da oynanan AEK - Ajax maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı!

Yanıcı ve patlayıcı maddeler...

İki taraftar grupları karşılıklı tribünlerine yanıcı ve patlayıcı maddeler attı.

Güvenlik güçleri araya tampon tribün yaparak maçın sağlıklı bir ortamda başlamasını sağladı.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:16
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ
  2. AEK
  3. Ajax
  4. Atina

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkutan açıklama: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak
    1. Korkutan açıklama: Marmara'da 7.4..
    2. Onazi, tedavi için Amerika Birleşik..
    3. Soyulmuş patateslerin kararmasını..
    4. Gabon Cumhurbaşkanı tedavisi için..
    5. Tuz rutubetten nasıl korunur?
    6. 'Çingene Kızı' sis engeline takıldı
    7. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    8. Kardeş kıskançlığa karşı anne babalar..
    9. Çarpıcı yorum! "Rusya-Ukrayna..
    10. Çocuklarda kalp hastalıklarının..
    11. Tekirdağ'da bin 933 kaçak cep telefonu..
    12. Demir eksikliği bu belirtiler ile..
    13. Reyhanın faydaları nelerdir?
    14. Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler
    15. Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?
    16. Çocuklarınızı yetiştirirken bu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde..
    18. Şampiyonlar Ligi'nde faciadan dönüldü!
    19. ABD Başkanı Trump'ın Arjantin'deki G20..
    20. Irak Başbakanı'ndan DEAŞ eylemlerinin..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor