Şampiyonlar Ligi'nde faciadan dönüldü!
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde AEK - Ajax maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.27 Kasım 2018 Salı 22:16
Şampiyonlar Ligi'nde Atina'da oynanan AEK - Ajax maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı!
Yanıcı ve patlayıcı maddeler...
İki taraftar grupları karşılıklı tribünlerine yanıcı ve patlayıcı maddeler attı.
Güvenlik güçleri araya tampon tribün yaparak maçın sağlıklı bir ortamda başlamasını sağladı.
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