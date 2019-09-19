Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları! Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta sona erdi. 18 Eylül Çarşamba akşamı A, B,C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle hafta tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta sona erdi. 18 Eylül Çarşamba akşamı A, B,C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle hafta tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları! Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları ve puan durumları! A Grubu Club Brugge-Galatasaray: 0-0 PSG-Real Madrid: 3-0 B Grubu Olympiakos-Tottenham: 2-2 Bayern Münih-Kızılyıldız:3-0 C Grubu Shakhtar-Manchester City:0-3 Dinamo Zagreb-Atalanta:4-0 D Grubu Atletico Madrid-Juventus:2-2 Leverkusen-Lokomotiv Moskova:1-2

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.