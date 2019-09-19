Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!
Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta sona erdi. 18 Eylül Çarşamba akşamı A, B,C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle hafta tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!19 Eylül 2019 Perşembe 00:19
Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk hafta sona erdi. 18 Eylül Çarşamba akşamı A, B,C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle hafta tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları ve puan durumları!
A Grubu
Club Brugge-Galatasaray: 0-0
PSG-Real Madrid: 3-0
B Grubu
Olympiakos-Tottenham: 2-2
Bayern Münih-Kızılyıldız:3-0
C Grubu
Shakhtar-Manchester City:0-3
Dinamo Zagreb-Atalanta:4-0
D Grubu
Atletico Madrid-Juventus:2-2
Leverkusen-Lokomotiv Moskova:1-2
YORUM YAZ