Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları! Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı 17 Eylül Salı gecesi E,F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı 17 Eylül Salı gecesi E,F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları! Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlara göre oluşan puan durumları şöyle: İşte, gecenin sonuçları! Inter-Slavia Prag: 1-1 Lyon-Zenit:1-1 Napoli-Liverpool: 2-0 Salzburg-Genk; Borussia Dortmund-Barcelona: 0-0 Benfica-Leipzig:1-2 Chelsea-Valencia: 0-1 Ajax-Lille: 3-0 18 Eylül Çarşamba 19.55 Club Brugge- Galatasaray 19.55 Olympiakos- Tottenham 22.00 Paris Saint-Germain-Real Madrid 22.00 Bayern Münih-Kızılyıldız 22.00 Dinamo Zagreb-Atalanta 22.00 Shakhtar Donetsk-Manchester City 22.00 Bayer Leverkusen-Lokomotiv Moskova 22.00 Atletico Madrid-Juventus E Grubu puan durumu F Grubu puan durumu G Grubu puan durumu H Grubu puan durumu

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