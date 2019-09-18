Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı 17 Eylül Salı gecesi E,F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!18 Eylül 2019 Çarşamba 00:51
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı 17 Eylül Salı gecesi E,F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve puan durumları!
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan maçlar ve alınan sonuçlara göre oluşan puan durumları şöyle:
İşte, gecenin sonuçları!
Inter-Slavia Prag: 1-1
Lyon-Zenit:1-1
Napoli-Liverpool: 2-0
Salzburg-Genk;
Borussia Dortmund-Barcelona: 0-0
Benfica-Leipzig:1-2
Chelsea-Valencia: 0-1
Ajax-Lille: 3-0
18 Eylül Çarşamba
19.55 Club Brugge- Galatasaray
19.55 Olympiakos- Tottenham
22.00 Paris Saint-Germain-Real Madrid
22.00 Bayern Münih-Kızılyıldız
22.00 Dinamo Zagreb-Atalanta
22.00 Shakhtar Donetsk-Manchester City
22.00 Bayer Leverkusen-Lokomotiv Moskova
22.00 Atletico Madrid-Juventus
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