Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün başlıyor! İşte 18 maçın ayrıntıları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, bugün oynanacak maçlarla açılacak. Galatasaray, yarın akşam İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta müsabakaları, bugün ve yarın oynanacak.
Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, yarın akşam saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)
Yarın:
20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
