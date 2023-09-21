  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enerji Şirketi milyonlarca değerinde yatırım kararı aldı: Güneş enerjili üretimi için hedef aldı

Sonunda düğmeye basıldı! Zafer Partisi'nin ırkçılığına çanak tutan onlarca kişi gözaltında

Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!

İsviçre'den İslam düşmanlığı! Yasaklama kararı aldılar

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Rusya'dan dolar ve euro kararı

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'

Bunlar nasıl ulusalcı! Vatansever Sözcü'de (!) Azerbaycan sessizliği...

Vatandaşın 2 TL’sine göz diktiler! İBB'den kartlı soygun

Vatandaşa değil oto bayilerine çalışıyor! CHP'li İBB'nin ranta çevirdiği İSPARK'ta onlarca sıfır araç görüntülendi
Spor Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü çılgın düello
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü çılgın düello

Yeniakit Publisher
2023-09-21 01:49:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü çılgın düello

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih ve Manchester United kozlarını paylaştı. Bayern Münih mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda günün ilk maçında Galatasaray ve Kopenhag berabere kaldı. Grubun diğer maçı olan Bayern Münih ve Manchester United, Allianz Arena'da karşılaştı. Bavyera ekibi, Kırmızı Şeytanlar'ı 4-3 yendi.

Bayern Münih'in gollerini 28'de Leroy Sane, 32'de Gnabry, 53'te penaltıdan Harry Kane ve 90+2'de Matys Tel attı. Manchester United'ın gollerini ise 49'da Hojlund, 88 ve 90+5'te Casemiro kaydetti.

Bayern Münih 3 puanı hanesine yazdırırken ilk sıranın sahibi oldu. Kopenhag 2, Galatasaray ise 3. sırada yer alırken puanla tanışamayan Manchester United son sırada kaldı.

Bayern Münih 3 Ekim'de Kopenhag'a konuk olurken, Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz: Rakiplerimiz şoka uğrayacak!
UEFA Konferans Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz: Rakiplerimiz şoka uğrayacak!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

UEFA Konferans Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz: Rakiplerimiz şoka uğrayacak!

UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu! A Grubu düşman başına...
UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu! A Grubu düşman başına...

Spor

UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu! A Grubu düşman başına...

Federasyon UEFA’ya resmen başvurdu
Federasyon UEFA’ya resmen başvurdu

Spor

Federasyon UEFA’ya resmen başvurdu

UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev

Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Romanya'ya soruşturma
UEFA'dan Romanya'ya soruşturma

Spor

UEFA'dan Romanya'ya soruşturma

UEFA Konferans Ligi öncesi Fenerbahçe'de büyük deprem... Bir bu eksikti: İsmail Kartal ne yaptı böyle?
UEFA Konferans Ligi öncesi Fenerbahçe'de büyük deprem... Bir bu eksikti: İsmail Kartal ne yaptı böyle?

Spor

UEFA Konferans Ligi öncesi Fenerbahçe'de büyük deprem... Bir bu eksikti: İsmail Kartal ne yaptı böyle?

UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev

Spor

UEFA'dan Türk hakemlere görev

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..
İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Spor

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri: Dev maçlar öncesi... Her vurduğunuz gol olsun..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'
Sosyal Medya

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'

ABD'li arıcı McKay Orton, Kur'an-ı Kerim'de keşfettiği bal arılarıyla ilgili ayetlere hayran kaldığını, “İslam arıya çok saygı duyuyor. Kur'..
Ali Yerlikaya'dan hakaret eden Kuveytli yazara sert tepki! Şok sözler Türkiye'de gündem oldu
Gündem

Ali Yerlikaya'dan hakaret eden Kuveytli yazara sert tepki! Şok sözler Türkiye'de gündem oldu

Atatürk'e hem de Türkiye pasaportuna hakaret eden Kuveytli şahıs hakkında suç duyurusu! Türk vatandaşlarını kızdıracak sözler sonrası dünya..
Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı

İngiltere'nin, yeni benzinli ve dizel içten yanmalı motorlu araç satış yasağını 2035'e kadar uzatma düşüncesi üzerinde durduğu bildiriliyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23