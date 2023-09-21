Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü çılgın düello
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih ve Manchester United kozlarını paylaştı. Bayern Münih mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda günün ilk maçında Galatasaray ve Kopenhag berabere kaldı. Grubun diğer maçı olan Bayern Münih ve Manchester United, Allianz Arena'da karşılaştı. Bavyera ekibi, Kırmızı Şeytanlar'ı 4-3 yendi.
Bayern Münih'in gollerini 28'de Leroy Sane, 32'de Gnabry, 53'te penaltıdan Harry Kane ve 90+2'de Matys Tel attı. Manchester United'ın gollerini ise 49'da Hojlund, 88 ve 90+5'te Casemiro kaydetti.
Bayern Münih 3 puanı hanesine yazdırırken ilk sıranın sahibi oldu. Kopenhag 2, Galatasaray ise 3. sırada yer alırken puanla tanışamayan Manchester United son sırada kaldı.
Bayern Münih 3 Ekim'de Kopenhag'a konuk olurken, Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.
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