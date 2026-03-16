Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 kazandığı son 16 turu ilk maçının rövanşında çarşamba gecesi İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları kapsamında yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yarın:
20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)
23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)
18 Mart Çarşamba:
20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)