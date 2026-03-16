  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dubai Havalimanı yanıyor! İran İHA’ları yakıt tanklarını vurdu Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar 16 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 16 Mart 2020: Abdullah Ustaosmanoğlu'nun vefatı (Âlim) Mısır'dan ortak Arap gücü çağrısı! Siyonistler saldırıyor! 200'den fazla hedefi vurdular Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi! Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 kazandığı son 16 turu ilk maçının rövanşında çarşamba gecesi İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde  son 16 turu maçları kapsamında yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın:

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray fırtınası: Okan Buruk: Liverpool zaferi tesadüf değil
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray fırtınası: Okan Buruk: Liverpool zaferi tesadüf değil

Spor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

Spor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23