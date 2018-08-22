Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off turu bugün oynanan maçlarla başladı. Play-off turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

BATE Borisov: 2 - PSV Eindhoven: 3

Benfica: 1 - PAOK: 1

Crvena Zvezda: 0 - Salzburg: 0

İlk maçların kalan 3 karşılaşması yarın oynanacak. Program şu şekilde:

22.00 Ajax - Dynamo Kiev

22.00 Mol Vidi - AEK Atina

22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb