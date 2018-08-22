Şampiyonlar Ligi Play-off turunda gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçlar bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:08
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off turu bugün oynanan maçlarla başladı. Play-off turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
BATE Borisov: 2 - PSV Eindhoven: 3
Benfica: 1 - PAOK: 1
Crvena Zvezda: 0 - Salzburg: 0
İlk maçların kalan 3 karşılaşması yarın oynanacak. Program şu şekilde:
22.00 Ajax - Dynamo Kiev
22.00 Mol Vidi - AEK Atina
22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb
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