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Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak 8 maçla tamamlanacak. Peki, futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz kanaldan izleyebilecek mi? İşte, merak ettiğiniz " Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:31
Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak 8 maçla tamamlanacak. Peki, futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz kanaldan izleyebilecek mi? İşte, merak ettiğiniz " Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?” sorusunun cevabı…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Devler Ligi'ni izlemek için beIN Sport üyeliğinizin bulunması gerekiyor. Şayet üyeliğiniz yok ise tek maç satın alma özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi maçlarından bazılarını şifresiz izleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ise Azerbaycan’ın CBC Sport kanalını uydu alıcınıza indirmek.

Şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları hangileri?

CBC Sport bu akşam iki maçı yayınlayacağını duyurdu. İşte, CBC Sport yayın akışı;

19.55 Ajax-Chelsea

22.00 Inter-Dortmund

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz. 

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri 

Uydu: AzerSpace 46° 

Frekans: 11135 H 27500 

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım 

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım 

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir. 

Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz

3.adım 

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım 

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:31
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