Şampiyonlar Ligi ile ilgili flaş gelişme! Bu son olabilir...

Avrupa Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine karar vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi.



Birçok federasyon, kulüp ve başkanlardan konuyla ilgili açıklama gelirken, Şampiyonlar Ligi'nin akıbeti de merak konusu oldu.



Sport'un geçtiği habere göre Avrupa Süper Ligi'nin 2025-26 sezonunda başlanması planlanıyor.



SON KEZ DÜZENLENEBİLİR



Buna göre Şampiyonlar Ligi'nin 2024-25 sezonunda son kez düzenlenebileceği vurgulandı.



Hatırlanacağı üzere UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitmişti.



UEFA'nın belirlediği yeni formatlı Şampiyonlar Ligi ilk kez gelecek sezon oynanacak.



Yine haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 60'tan fazla Avrupa kulübüyle ileri düzeyde görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.