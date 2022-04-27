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Spor Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?
Spor

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?

Şampiyonlar Ligi'ndi takip edenler final maçının ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacağını araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi finali nerede? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2022 | Kimler Şampiyonlar Ligi finaline kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:49:00 -
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?

Şampiyonlar Ligi’nde adım adım finale yaklaşılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde final maçı ne zaman/

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı 26 Nisan Salı akşamı başladı. Manchester City, Real Madrid’i 4-3 mağlup etti. İki takım 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

27 Nisan Çarşamba akşamı ise Liverpool ile Villareal karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin rövanşı ise 3 Mayıs Salı günü oynanacak.

İki eşleşmenin kazananları ise finalde karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacaktı. Ancak savaş sebebiyle final Fransa'ya alındı. 2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022'de Fransa'nın başkentinde yer alan Stade de France'te oynanacak.

Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE
Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE

Spor

Liverpool-Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz CANLI İZLE

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