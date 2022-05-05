Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Real Madrid, Manchester City'yi 3-1 yenerek finalde Liverpool'un rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, Villarreal'i eleyerek finale yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, Real Madrid ile Manchester City karşılaştı. Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan 95. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City'yi eleyerek finale yükseldi. Böylelikl Şampiyonlar Ligi final maçı Liverpool ile Real Madrid arasıda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Liverpool-Real Madrid maçı Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak. Exxen'den canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real Madrid, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain’i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Liverpool-Real Madrid muhtemel 11’leri

Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Benzema.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané