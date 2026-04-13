Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş zamanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak. Tur atlayan takımlar adlarını yarı finale yazdıracak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)
22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)
15 Nisan Çarşamba:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)