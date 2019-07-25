Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Rövanşların 30-31 Temmuz’da yapılacağı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Celtic: 5 - Nomme Kalju: 0

BATE Borisov: 2 - Rosenborg: 1

Ferencvaros: 3 - Valletta: 1

Maribor: 2 - AIK: 1

Cluj: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0

Kızılyıldız: 2 - HJK Helsinki: 0

Dundalk: 1 - Karabağ: 1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.