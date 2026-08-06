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Eğitim Şampiyonlar İHL’den vazgeçmedi
Eğitim

Şampiyonlar İHL’den vazgeçmedi

Yeniakit Publisher
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Şampiyonlar İHL’den vazgeçmedi

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Öğrencilerin yüzde 93.56’sı tercihlerinden birine yerleşti. Türkiye’nin yüzakı İmam Hatip Liselerine olan rağbet artarken, bu liselere kayıt yaptıran öğrenci sayısı 6 bin 811 kişi artarak, 41 bin 480’e yükseldi. Yüzde 5’lik dilimde yer alan imam hatip ortaokulu mezunlarının tercihi de yine İHL’ler oldu.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin büyük bölümü istediği okullara yerleşti. İlk yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93,56’sı tercihlerinden birine yerleşme başarısı gösterdi.

Sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198 bin 905 kontenjandan 190 bin 473’ü dolarken, bu okullardaki yerleştirme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti. Merkezî yerleştirme sonuçları incelendiğinde ise sınavla öğrenci alan okulları tercih eden öğrencilerin yüzde 89,84’ünün ilk beş tercihinden birine yerleştiği görüldü. Bu oran, öğrencilerin tercih sürecinde büyük ölçüde hedefledikleri okullara yerleşebildiğini ortaya koydu. Yerel yerleştirme kapsamında tercih yapan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin yüzde 94,53’ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşme hakkı kazandı.

 

İMAM HATİPLERE RAĞBET BU YIL DA ARTTI

Diğer yandan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçları, Türkiye’nin yüz akı ve geleceğin mimarı İmam Hatiplilerine olan ilginin yükselişini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıllara göre Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrenci sayısı 6 bin 811 artarak 41 bin 480’e yükseldi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “2026 LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuç Raporu”, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar arasında Anadolu imam hatip liselerinin güçlü tercih edilen okul türlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Rapora göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara toplam 190 bin 473 öğrenci yerleşirken, bu öğrencilerin 41 bin 480’i Anadolu imam hatip liselerini tercih etti. Böylece Anadolu imam hatip liseleri, fen liseleri ve Anadolu liselerinin ardından en fazla öğrencinin yerleştiği okul türleri arasında yer aldı. Türkiye genelinde yüzde 5’lik başarı diliminde yer alan imam hatip ortaokulu mezunlarından 1.957 öğrenci Anadolu imam hatip liselerini tercih ederken, aynı gruptan 2.317 öğrenci fen liselerine, 1.313 öğrenci de Anadolu liselerine yerleşirken özel ortaokulları tercih eden öğrenci sayısı ise 297 olarak kaydedildi.

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