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Şampiyonanın en değerlisi köyde çiftçi, okulda öğrenci

Türkiye Ragbi Şampiyonası'nda birinci olan Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı'nın, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen sporcusu Melike Bekdemir, şampiyonaya köyde çiftçilik yapan ailesine yardım ederek hazırlandı- Melike Bekdemir: "Bu sonuç beni çok mutlu etti. İleride milli takıma seçilip, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Şampiyona sayesinde de hayatımda ilk kez il dışına çıktım"

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
Şampiyonanın en değerlisi köyde çiftçi, okulda öğrenci

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Taşköprü Seka Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Melike Bekdemir, köyde çiftçilik yaparak hazırlandığı Türkiye Ragbi Şampiyonası'nda en değerli sporcu seçilmenin gururunu yaşıyor.

Taşköprü Seka Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerden, beden eğitim öğretmenleri Sercan Hükümen'in öncülüğünde geçen yıl aralık ayında tamamı köyden gelen 11 kız öğrenciden ragbi takımı oluşturuldu.

Ragbi topları bulunmadığı için patlak basketbol topuyla okul bahçesinde çalışan Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı, 5 aylık çalışmanın ardından 11-14 Mayıs tarihlerinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Melike Bekdemir, okulunun yanı sıra köyde çiftçilik yapan ailesine yardım ederek şampiyonaya hazırlandı.

Pancar tarlasında çapa yapan, evde annesine yardım eden küçük sporcu, zaman zaman da hayvanlara baktı.


- "İleride milli takıma seçilmek istiyorum"


Melike Bekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle ilçeye bağlı İkipınar köyünde yaşadığını söyledi.

Ailesinin çiftçilik ve hayvancılık yaptığını belirten Melike Bekdemir, "Ben de köyde kaldığım zamanlarda onlara yardım ediyorum. Okulla köy arasında hayatımız geçiyor. Köyde de fırsat buldukça güçlenmek için koşu yapıyordum." dedi.

Ragbi sporuyla beden eğitim öğretmenleri sayesinde tanıştıklarına işaret eden Melike Bekdemir, "Bize bu sporu öğretti. Okulda öğlen aralarında çalışıp akşamları servisle eve gidiyorduk. Servisle gidip geldiğimiz için ders bitimi çalışma şansımız yoktu. Öğle araları çalışarak 4-5 ay gibi bir sürede Türkiye şampiyonu olduk." diye konuştu.

Melike Bekdemir, bu sporla tesadüfen tanışıp kısa sürede Türkiye şampiyonu olmayı başardıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben de şampiyonanın en değerli sporcusu seçildim. Bu sonuç beni çok mutlu etti. İleride milli takıma seçilip, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Şampiyona sayesinde de hayatımda ilk kez il dışına çıktım. Samsun'da hayatımda ilk kez deniz gördüm. Bizim için çok güzel bir deneyimdi."

Sercan Hükümen ise takım olarak kısıtlı imkanlara rağmen çok çalıştıklarını vurgulayarak, "İyi sporcularımız vardı ve şampiyonada ön plana çıktılar. Kupamızı aldıktan sonra, 'Şampiyonanın en değerli sporcusu seçilecek' dediler. Melike'yi en değerli sporcu seçtiklerinde çok mutlu olduk. Çok kısa sürede hazırlanıp hem şampiyon olmak hem de en değerli sporcuyu çıkarmak bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:01
  1. Kastamonu
  2. Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası
  3. ragbi
  4. Taşköprü Seka Ortaokulu

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