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Spor Şampiyon Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı
Spor

Şampiyon Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 19:59:00 -
Şampiyon Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı

Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.

Trabzonspor kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 20.00'de Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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