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Şampiyon takımın kadın taraftarları kahvaltıda buluştu

Spor Toto Süper Ligi’e çıkan Gazişehir Gaziantep’in kadın taraftarları, şampiyonluk onuruna verilen kahvaltıda bir araya geldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:56
Şampiyon takımın kadın taraftarları kahvaltıda buluştu

Spor Toto Süper Ligi’e çıkan Gazişehir Gaziantep’in kadın taraftarları, şampiyonluk onuruna verilen kahvaltıda bir araya geldi.


Gaziantep’te spor branşlarında tribünlerde yer alarak basketbol ve futbol gibi tüm branşlarda iddialı olan kent takımlarını yalnız bırakmayan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği sezon başında söz verdiği gibi geniş katılımlı bir kahvaltı programı organize etti. Gazişehir Gaziantep’in şampiyonluğu, Gaziantep Basketbol’un ligi ilk beşte bitirmesi, ALG kadın futbol takımının şampiyonluk mücadelesi ve diğer spor branşlarında elde edilen başarıları kutlamak için yapılan kahvaltı programına Gazişehir Gaziantep’in kadın yönetim kurulu üyeleri, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, kadın sporcu ve taraftarlar katıldı.


Kahvaltı programı sonrası açıklamalarda bulunan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, "Hepinizin bildiği gibi Gazişehir Gaziantep’in Süper Lig’e yükselmesi, Gaziantep Basketbol takımımızın ligi ilk beşte tamamlaması, tekerlekli basketbol takımımızın hem Türkiye’de hem de Avrupa’da göğsümüzü kabartması, Merinos Bayan Voleybol takımımızın birinci lige yükselmesi, ALG kadın futbol takımımızın şampiyonluk kovalaması, Beykent kadın futbol takımımızın mücadelesi ve diğer branşlardaki başarılarımız tüm Gaziantep’i mutlu etmiştir. Bizler de Gazişehir Gaziantep Kadın Taraftarlar Derneği olarak büyük başarılara imza atılan 2018-2019 sezonunda tüm takımlarımızın yanında olmaya çalıştık. Türkiye’de ilklere imza atan Gaziantep’te kadın taraflar grubu ile biz de bir ilke imza attık. Derneğimizin kurulması ve kadınlarımızın tribünlerde boy göstermesi tribünlere çok ayrı bir renk getirmiştir. Tribünlere kattıkları rengin yanında kötü tezahürat ve küfre de dur demiştir. Dernek olarak sporun fizyolojik ve psikolojik yönden topluma etkileri, sosyal davranışları düzenlemesi, sağlığımızın gelişimine katkısı, ülke ekonomisine sağladığı faydaları göz önünde bulundurarak kadının sporun her alanında desteğini sağlamaya çalıştık. Skor kültürü değil spor kültürünün oluşması için modern sporun geliştirilmesi, sporun bilimselleşmesi ve sporun cinsiyetsizleştirilmesi için Gaziantep derneğimizle birlikte farkındalıklara imza atacak. Yeni sezonda da tüm takımlarımızın aynı başarılara imza atacağına olan inancımı belirterek sözlerimi noktalıyorum. Buraya katılıp yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:56
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