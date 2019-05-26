Şampiyon son maçını farklı kazandı

Ampute Süper Liginin bu sezon ki şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ligin son maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı’nı 4-0 mağlup ederek sezonu namağlup kapattı.

Haftalar öncesinde birçok ilklerle şampiyonluğunu garantileyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı ligin son maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımına misafir oldu. Maçın ilk yarısını 4. dakikada Rahmi’nin attığı golle 1-0 önde kapatan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ikinci yarıda da üstün oynayan taraftı. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip fileleri Fatih Şentürk, Adam Mezhiev ve Muhammed Mubarek in golleriyle sarsan mavi beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrılmasını bildi.

Hedef avrupa

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, bu sezon hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek,“Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu liderliğinde şampiyonluğu kazandık. Biz bu işe baş koymuştuk ve hiçte kolay kazanılan bir başarı olmadı. Ancak haftalar önce ipi göğüsleyen taraf biz olduk. Ligin son karşılaşmasını deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı ile oynadık. Centilmence geçen maç sonrasında rakibimizi 4-0 yenerek sezonu kapattık. Şimdiki hedefimiz ise Avrupa bu anlamda da gerekli çalışmalara başladık” dedi.