Şampiyon miniklerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü ziyareti Kütahya’nın Simav ilçesinde kamp yapan, Buca spor Simav futbol okulu U12 sporcuları ve Antrenör Şafak Aksu, Uşak’taki şampiyonluk sevincini Simav Gençlik ve Spor Müdürlüğüne gelerek paylaştı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde kamp yapan, Buca spor Simav futbol okulu U12 sporcuları ve Antrenör Şafak Aksu, Uşak’taki şampiyonluk sevincini Simav Gençlik ve Spor Müdürlüğüne gelerek paylaştı.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “Uşak’ta şehitler anısına düzenlenen U12 futbol turnuvasında, Tavşanlı Bursa spor futbol okulu, Simav Altay spor futbol okulu ve Uşak Altay spor futbol okulu takımlarıyla yaptıkları maçları kazanıp, yenilgisiz şampiyon olan, Buca spor Simav futbol okulu sporcularına ve Antrenör Şafak Aksu’ya sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.

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