Şampiyon itfaiyeciler ödüllerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Güney Kore'de gerçekleştirilen 13. Dünya İtfaiye Oyunları'nda 1 kupa, 24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz madalya ile dönen itfaiyecileri ödüllendirdi.

Uysal, belediyenin Saraçhane'deki binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, itfaiyecilerin Kore'deki oyunlarda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

"İtfaiye Haftası" dolayısıyla başarılı itfaiyecileri ödüllendirmek istediklerini belirten Uysal, "İtfaiyemiz, Türkiye'de en eski kuruluşlarından birisidir. 304. yaşını kutluyoruz. 1714 yılında ilk tulumbacılar olarak kurulmuş, o geleneğimiz hala devam ediyor." dedi.

İtfaiyenin 25 Eylül 1923 yılında belediyelere devredilerek modern kurumlar haine getirildiğini aktaran Uysal, "Bugün itibariyle 3 bin 911 personelimiz, 861 aracımız, 120 istasyonumuz var. Bir ihbar olduğunda 5 dakika 28 saniyede ihbar yerine ulaşabiliyoruz. İstanbul'da yıllık 127 bin 284 ihbar alınmış. Yine yılda 4 bin 740 boğulma vak'asına müdahale edilmiş." diye konuştu.

"İstanbul İtfaiyesi en başarılı ilk üçte yer alır"

İstanbul İtfaiyesi ile diğer şehirlerin itfaiyeleri kıyaslandığında 304 yıllık geçmişi olan teşkilatın çok başarılı olduğunun açık bir şekilde görüleceğini vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Dünya itfaiyeleri arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman herhalde İstanbul İtfaiyesi en başarılı ilk üçte yer alır. Örneğin New York'ta ortalama 100 bin kişiye 132 itfaiye personeli düşüyor. Olaya müdahale zamanı 4 dakika 40 saniye civarı. İstanbul'da ise 100 bin kişiye 26 itfaiye personeli düşüyor. Personel bakımından yaklaşık olarak New York İtfaiyesi'nin 6'da biri kadar personelimiz var. Bütçemizden hiç bahsetmeye gerek yok. O konuda onlardan çok daha mütevazi bir bütçeye sahibiz. Asıl önemli olanı bizim alanımız yaklaşık 5 bin 500 kilometrekare, New York'un 850 kilometrekare. Londra'da ise 100 bin kişiye 68 personel düşüyor. Burada da personel oranı bizden 2,5 kat fazla olmasına rağmen alan ise bin 500 kilometrekare civarında. Orada da baktığınız zaman ihbar esnasında ulaşım 5 dakika 25 saniye. Yani sadece 3 saniye gerilerindeyiz."

"Yerli ve milli araç konusunda çalışmalarımız var"

Uysal, Tokyo'daki itfaiye teşkilatına ilişkin rakamlar da vererek İstanbul İtfaiyesi'nin sahip olduğu personel ve araç sayısının daha az ve görev yaptığı alanın daha geniş olmasına rağmen başarılı işler yapıldığını aktardı.

"İtfaiyemiz için elimizden geldiğince her türlü imkanı seferber ediyoruz" diyen Uysal, şunları kaydetti:

"Çünkü itfaiyemize; canımızı, malımızı emanet ediyoruz. Bu manada itfaiyemizin bu başarısını devam ettirirken kullandığı malzemelerin yerli ve milli olması konusunda adımlarımız var. Şu anda yanmaz elbise konusunda yerli üretimle tedarik yapıyoruz ama bunun içerisinde belki üreticiler bir kısmını yüzde 60-70'lık kısmı yerli, diğer kısımları ithal olabilir. Bu açıdan baktığımız zaman yerli üretici. Aynı zamanda itfaiyenin kullandığı araçların da yerli ve milli olması için başlatılmış çalışmalar var. Bundan sonraki süreçte daha da hızlandıracağız. İtfaiyemiz, başarısını artık yerli ve milli araçlarla sağlayacak. Burada övünerek söyleyebiliriz ki yazılımımız yerli ve milli."

33 kişi 73 madalya aldı

Kore'da yapılan 13. Dünya İtfaiye Oyunlarında elde edilen başarıya da değinen Uysal, 50 ülkeden 6 bin 750 itfaiyecinin yarıştığını İstanbul İtfaiyesinin ise 33 kişiyle temsil edildiğini hatırlatarak, "İtfaiyecilerimiz; 24 altın, 39 gümüş, 22 bronz olmak üzere toplam 85 madalya ile döndüler. Bu arkadaşlarımızın oradaki başarısına bakınca 50 ülke içinde 6. sırada gözüküyoruz. Ancak Hong Kong'tan 262, Güney Kore'den 5 bin 400 itfaiyeci ile katılmış. Onlarla kıyasladığımız zaman 33 arkadaşımız birinci olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, konuşmanın ardından yarışmaya katılan itfaiyecilerin her birine Cumhuriyet altını ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Ödül töreni birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.