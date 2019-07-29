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Şampiyon ekipten Müdür Tunç’a ziyaret

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü halk oyunları ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’a ziyarette bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
Şampiyon ekipten Müdür Tunç’a ziyaret

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen halk oyunları yarışmasında, yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Sivas Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü halk oyunları ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’a ziyarette bulundu.


Okul Müdürü Mehmet Keklikci, Kulüp Başkanı Sadettin Yılmaz, Antrenör Mehmet Cücen ve sporcular ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’u ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgi verdi.


Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Sadettin Yılmaz, Bursa’daki şampiyonada Türkiye birincisi olan ekibin ikinci Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek, bu başarı ile kulüp olarak 4. kez Türkiye Şampiyonluğunu elde etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, günün anısına hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
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