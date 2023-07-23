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Gündem Şamlı gazeteciden 'Suriye'de Türk mallarını boykot' için dikkat çeken değerlendirme!
Gündem

Şamlı gazeteciden 'Suriye'de Türk mallarını boykot' için dikkat çeken değerlendirme!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 01:03:00 -

Gazeteci Abdurrahman Eminoğlu, Suriye'de başlatılan Türk mallarına boykot hakkında dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

Eminoğlu, Türkiye'nin nüfusu ve kişi başına düşen geliriyle Arap ülkelerinin kıyaslamasını yaptı.

Türkiye'deki Suriyelilerin yaşam şartlarının kötü olduğunu gerekçe göstererek Suriye'de Türk mallarını boykot etme kararına tepki gösteren Eminoğlu, kaydettiği video mesajda, Türkiye'nin göçmenlere sahip çıkma konusunda yalnız bırakıldığını söyledi.

Eminoğlu, Arap ülkelerine, nüfuslarının yüzde biri kadar Suriyeliyi Türkiye'den ülkelerine kabul etme çağrısında bulundu.

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