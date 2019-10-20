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Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Ya adam olun ya da NATO’nuzu’

Şamil Tayyar, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıya sosyal medya hesabından tepki göstererek, ‘Artık sınırınızda nöbetçi kulübesi değiliz. Ya adam olun ya da NATO’nuzu başınıza çalın’ İfadelerini kullandı.

20 Ekim 2019 Pazar 14:32
Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Ya adam olun ya da NATO’nuzu’

Barış Pınarı Harekatı’nı hazmedemeyen Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan bazı vekiller, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, "Türk Ordusu'nun Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarına ve Batı demokrasilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve zaten bu kadar çile çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bu istilacılık karşısında etkisiz kalmasına karşı derinden öfke duyuyoruz. Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şamil Tayyar konuya ilişkin sosyal medya hesabından, ‘Şimdiye dek ne hayrını gördük? 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a 67 yıl boyunca darbe üretti. Suriye’den tehdit yağınca bizi yalnız bıraktı, kaçtı. Ruslarla korkuttular, kabusumuz oldular. Artık sınırınızda nöbetçi kulübesi değiliz. Ya adam olun ya da NATO’nuzu başınıza çalın.’ İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:32
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Fransa Ulusal Meclisi
  4. Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulu
  5. Şamil Tayyar
  6. NATO
  7. Türkiye
  8. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  9. Türk Ordusu

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