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Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalanın tescili, İmamoğlu’nun büyüsünü bozdu ve hızla irtifa kaybediyor" dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 23:26
Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar, paylaşımında CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun büyüsünün bozulduğunu ve irtifa kaybettiğini söyledi.

Şamil Tayyar'ın ifadeleri şu şekilde:

Görüntü ve ses kaydı, valiye küfrü tevil götürmeyecek şekilde ortaya koyuyor. İnsanlık halidir, o kargaşada öfkesine yenik düşüp istem dışı söylemiş olabilir! Kabullenip özür dileseydi, mevzu kapanırdı. Yalanın tescili, İmamoğlu’nun büyüsünü bozdu ve hızla irtifa kaybediyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:26
  1. İstanbul
  2. Şamil Tayyar

YORUM YAZ

  • Figen Figen 4 sa önce
    Bu da arada doğru bir şey söylüyor
  • geylan -igeylan -i5 sa önce
    siz öyle zannedin!!!
  • Ebu Harun Ebu Harun 5 sa önce
    Seçimler şimdiden hayırlı olsun.. Binali Yıldırım Başkan şimdiden hayırlı olsun... Vesselam
  • yandaşyandaş5 sa önce
    Yav he he
  • YasinYasin5 sa önce
    Ah be Eski vekilim;Ak Partiyi Akepeliler Bitiriyor Bunu Neden gören Yok..
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 5 sa önce
    Reisin en kısa zamanda yanına alması gereken dava adamlarından biri de Melih gökçek ile birlikte Şamil Tayyardır. Bu adamlar mert insanlardır tıpkı Soylu gibi...En kısa zamanda aramızda görmek umuduyla...
  • Teyyo Teyyo 5 sa önce
    Göreceğiz 23 Haziran da kim irtifa kaybediyor

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