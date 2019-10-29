Şamil Tayyar'dan Kemalistleri kızdıran 'Osmanlı' hatırlatması

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken İstanbul’da adres olarak mega kentin önemli maneviyat merkezlerinden Sultanahmet Meydanı seçildi. İBB’nin 29 Ekim konseri için tarihi meydanda dün akşam tertip ettiği 'eğlence' büyük tepki çekerken sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldı.

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‘Cumhuriyet’ üzerinden bölücülük!

Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahneye çıkan Dilek İmamoğlu’nun kıyafetini öve öve bitiremeyen sosyal medya kemalistleri "İşte Cumhuriyet kadını" yaygarası kopararak ayrıştırıcı paylaşımlarda bulundu.

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar da 29 Ekim Bayramı’nı kutladıktan sonra geçmişini inkar eden ve manevi değerlere kin kusarak "İmamoğlu güzellemesi" yapanlara cevap verdi.

Tayyar: Atatürk bir Osmanlı paşasıydı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet’in ayrıştırıcı değil birleştirici" olması gerektiğini hatırlatan Tayyar, "Unutmayın, Atatürk bir Osmanlı Paşasıydı." dedi.

İşte Tayyar’ın o tweeti;

“Cumhuriyet, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Bu hedefe giden yol, tek tipçi ideolojiden değil çoğulcu demokrasiden geçer. Sultanahmet meydanında inatlaşmak, Cumhuriyet kadını mottosuyla hayat tarzını dayatmak, çıkmaz sokaktır. Unutmayın, Atatürk bir Osmanlı Paşasıydı.”





Tayyar’ın yaptığı paylaşıma yorum yapan Kemalistler ‘Osmanlı’ hatırlatmasını hazmedemeyerek Tayyar’a da kin kustu.