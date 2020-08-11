Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, "Terörist Cemil Bayık’ın öldürüldüğü iddiası, ihtimal dahilinde ama kesin değil." ifadelerini kullandı.

"Operasyon öncesi toplantıya katılacağı istihbaratı vardı, katılıp katılmadığı bilinmediği için öldüğü iddiası, teyite muhtaç." diyen Tayyar, "Sonuç ne olursa olsun gurur verici. Yiğitlerimizi kutluyorum." ifadelerinde bulundu.