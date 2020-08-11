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Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:04:00 -
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, "Terörist Cemil Bayık’ın öldürüldüğü iddiası, ihtimal dahilinde ama kesin değil." ifadelerini kullandı.

"Operasyon öncesi toplantıya katılacağı istihbaratı vardı, katılıp katılmadığı bilinmediği için öldüğü iddiası, teyite muhtaç." diyen Tayyar, "Sonuç ne olursa olsun gurur verici. Yiğitlerimizi kutluyorum." ifadelerinde bulundu.

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!
'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

Gündem

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

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