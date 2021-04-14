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Siyaset Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi
Siyaset

Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ihtiyaç sahiplerine tedarik edilen patates ve soğan dağıtımında görev alan bir isme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 10:29:00 -
Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan soğan ve patateslerin dağıtımı yapılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 164 bin haneye yardım yapılmasının planlandığını belirterek, "Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, patates dağıtımında görev alan bir ismin çektirdiği fotoğrafa tepki gösterek, "Hükümet, salgının tahribatını azaltmak için ihtiyaç sahiplerine patates, soğan ve çeltikten oluşan 2.2 milyon tonluk gıda yardımı yapıyor. Bir hadsiz çıkıp bu insani tavrı şovuna malzeme yapıyor. Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çook!" dedi.

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