Şamil Tayyar doların düşüşü sonrası ‘Çok önemli diyerek’ açıkladı: Top artık AK Parti kadrolarında
Dolarda yaşanan sert düşüşün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son adımı sonrası düşüşe geçen dolar ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Yeni finansal alternatifin en önemli sonucu, kontrolsüz kur artışı karşısındaki çaresizlik ve belirsizlik riskinin dağıtılmasıdır. Yeniden filizlenen güven inşa sürecini ziyan etmemek gerek. Top kadrolarda. Yeni modelin altyapısını güçlendirip her kesime iyi anlatmak önemli" ifadelerini kullandı.