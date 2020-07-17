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Siyaset

Şamil Tayyar, Doğu Perinçek'i yerden yere vurdu

Şamil Tayyar, Doğu Perinçek'in ekonomi ve emniyet ile ilgili skandal açıklamalarına sert tepki göstererek "Ayasofya kararından sonra Perinçek aslına rücu etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 08:03:00 - 2020-07-17 08:18:36
Şamil Tayyar, Doğu Perinçek'i yerden yere vurdu

AK Parti Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ekonomiyle ilgili "Türkiye iflasın eşiğine geldi" sözlerine ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz'da "TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz" şeklinde karar aldığı yönündeki iddiasına çok sert tepki gösterdi.

Ayasofya kararından sonra aslına rücu etti

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

* Ayasofya kararından sonra Perinçek aslına rücu etti.

* 15 Temmuz’da darbeye direnen aziz millete, hükümete, kamu görevlilerine yakışıksız ifadelerde bulundu.

* Yetmedi, ortaklık istedi.

* Önceki uyarlarım nedeniyle partide beni sorguya çekenler, umarım huzur içindedir!* Perinçek, Türkiye’nin iyi yönetilemediğini ve iflasın eşiğinde olduğunu söylemiş! * Buna parti içinde Cumhur ittifakı bileşeni gözüyle bakanlar, şimdi nereye bakıyor acaba?

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Yorumlar

Turgut

Sayin Perincek, susurluk olayindan aylar once devletin icinde cete var dedi, cete susurluk kazasinda desifre oldu... Yillarca, Feto darbe yapacak dedi, en sonunda Feto darbeside oldu... Soylecegim tek soz sudur, devlete ne kadar dusman unsur varsa, onlarin panzehiri perincektir...
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Faruk

Tek dünyalık adamların hiç bir şeyine güvenmedik. Perinçek bukelamun belgeselini çok seyredenlerdendi.
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