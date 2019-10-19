Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı

Habertürk TV'de Hülya Kökenek moderatörlüğünde Enine Boyuna programında AK Parti Eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'a fena patladı. Yarkadaş'ın hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile masaya oturduğunu ima etmesi üzerine stüdyo bir anda gerildi.

Şamil TayyarBarış Yarkadaş'a "Sen Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK'yla masaya oturduğu diyemezsin. Ben sana bunu dedirtmem. Ben bu stüdyoda bir PKK'lı ağzıyla konuşmaya tahammül edemem eğer öyle konuşacaksa kusura bakmayın ben bunu söker atarım" dedi.

Program sunucusu Hülya Hökenek tartışma nedeniyle iki kere reklama gitmek zorunda kaldı.