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Şamil Tayyar açıkladı! Binali Yıldırım'dan ortak canlı yayın için stratejik hamle

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayın konusunda sunucu olarak CHP yandaşı Uğur Dündar'ın ismini vermesinin stratejik bir hamle olduğunu belirterek, "Binali bey deplasmanı tercih ederek çok isabetli bir karar aldı, kutlarız" dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:45
Şamil Tayyar açıkladı! Binali Yıldırım'dan ortak canlı yayın için stratejik hamle

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'ın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı televizyon yayını için moderatör olarak Uğur Dündar ismini vermesini değerlendirerek "Binali beyin Uğur Dündar ve farklı stüdyo tercihi, iktidara yakın gazetecilere ve kanallara güvensizlik olarak görülemez. Stratejik bir hamledir" dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın doğru bir hamle yaptığı belirterek, "Binali bey deplasmanı tercih ederek çok isabetli bir karar aldı, kutlarız. Binali beyin Uğur Dündar ve farklı stüdyo tercihi, iktidara yakın gazetecilere ve kanallara güvensizlik olarak görülemez. Stratejik bir hamledir. Rakibini deplasmanda yenerek oluşturacağı farkındalığın katma değerini arttırmak istiyor. Başa baş giden yarışta buna ihtiyaç var" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:45
  1. İstanbul
  2. Şamil Tayyar
  3. Binali Yıldırım

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