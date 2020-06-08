Şamil Tayyar açıkladı: Bakan Koca helallik istedi
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya noktalama işaretiyle ilgili uyarıda bulunan Sude adlı sosyal medya kullanıcısına gelen hakaretler üzerine Bakan Koca'nın Sude'yi arayıp helallik istediğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine noktalama işareti uyarısında bulunan bir sosyal medya kullanıcısına, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." ifadeleriyle cevap vermişti.
Ardından sosyal medya kullanıcısı bir açıklama yaptı ve "Ben latife yapmak istemiştim bakanım da bunu anladı beni arayarak sınavımda başarılar diledi. Teşekkür ediyorum kendisine." dedi.
Şamil Tayyar'dan açıklama
Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar'dan geldi.
Tayyar, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yla görüştüm az önce. Bazı hesaplardan Sude’ye hakaret içeren mesajlar atıldığını görünce arayıp helallik istemiş, ailesiyle görüşmüş, üniversite sınavında başarılar dilemiş. Efendilik taslayan değil efendi olan devlet anlayışı için alkış."
İşte o tweet: